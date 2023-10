Pelo menos 11 feridos em confrontos entre apoiantes da Frelimo e da Renamo

"O que aconteceu ontem [domingo] foi mesmo falta de tolerância por parte de alguns partidos políticos", explicou Etelvina Fevereiro, administradora do distrito de Nacala-Porto, a segunda maior cidade da província de Nampula.

De acordo com a responsável, as "escaramuças" ocorreram ao final do dia, depois de o Presidente da República, Filipe Nyusi, ter deixado a cidade, onde estava em visita, e obrigaram a polícia a recorrer ao lançamento de gás lacrimogéneo para "dispersar as pessoas envolvidas no conflito".

"Foram 11 feridos, nove carros destruídos por parte dos partidos políticos, tanto a Renamo como a Frelimo", explicou, acrescentando que até ao momento não foram feitas detenções.

Fontes no local descreveram o apedrejamento entre militantes da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), num dia em que ambos os partidos realizaram marchas na cidade para encerrar a campanha para as eleições autárquicas de 11 de outubro.

De acordo com Etelvina Fevereiro, nos 13 dias de campanha (de 26 de setembro a 08 de outubro) registaram-se em Nacala-Porto 26 feridos em confrontos envolvendo apoiantes de partidos políticos.

Mais de 11.500 candidatos de 11 partidos políticos, três coligações de partidos e oito grupos de cidadãos terminaram no domingo a campanha para as sextas autárquicas moçambicanas, por entre apelos a um processo pacífico.

Os eleitores moçambicanos vão escolher na quarta-feira 65 novos autarcas, incluindo em 12 novas autarquias, que se juntam a 53 já existentes.

Segundo dados anteriores da CNE, mais de 8,7 milhões de eleitores moçambicanos estão inscritos para votar em todo o país nesta eleição autárquica.