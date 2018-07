Pelo menos 11 mortos após barco turístico se ter afundado nos EUA

Lusa20 Jul, 2018, 08:15 | Mundo

Um porta-voz do hospital para onde foram transportados os feridos informou que quatro adultos e três crianças estão a receber tratamento. Dois adultos encontram-se em estado crítico e os restantes apresentam ferimentos leves, disse Brandei Clifton.

O jornal Springfield News-Leader noticiou que o acidente ocorreu na noite de quinta-feira, depois que um barco turístico da empresa "Ride the Ducks" se ter afundado no lago Table Rock, na cidade de Branson, no estado norte-americano do Missouri.

Já Doug Rader explicou que um outro xerife que se encontrava de folga a trabalhar como segurança ajudou no salvamento e que a operação de resgate prossegue.