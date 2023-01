Pelo menos 11 mortos e 11 feridos hoje em bombardeamentos russos

"Onze pessoas ficaram feridas e, infelizmente, outras 11 morreram", declarou à televisão ucraniana o porta-voz dos serviços de emergência, Oleksandre Khorunejy.

Segundo o porta-voz, no total, 11 regiões do país foram alvo dos bombardeamentos russos com mísseis e `drones` (aeronaves não-pilotadas) que explodem contra os alvos.