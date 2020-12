Pelo menos 11 mortos em explosão na província de Ghazni

"Um triciclo com explosivos foi detonado numa concentração no distrito de Gilan, na província de Ghazni (...). Onze pessoas morreram e 20 ficaram feridas", declarou Waheedullah Jumazada, porta-voz do governador da província, precisando que se encontram crianças entre os feridos.

Tariq Arian, o porta-voz do Ministério do Interior, por seu turno, deu um balanço de 15 mortos e 20 feridos, adiantando que o triciclo estava estacionado perto de uma casa onde as pessoas se reuniram para assistir à leitura do Alcorão.

Os talibãs e o exército afegão enfrentam-se regularmente na província de Ghazni. No final de novembro, pelo menos 30 soldados foram mortos na região num atentado suicida com uma viatura armadilhada contra uma base militar.

O Afeganistão vive um recrudescimento da violência. Nas últimas semanas, os talibãs têm realizado ataques quase diários contra as forças governamentais, apesar das negociações de paz entre os dois campos, a decorrerem em Doha.