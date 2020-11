Pelo menos 110 mortos no "ataque mais violento do ano" na Nigéria

As vítimas eram civis, simples agricultores, "mortos friamente" no sábado, segundo referiu o coordenador da ONU na Nigéria, Edward Kallon.



"No dia 28 de novembro, ao início da tarde, homens armados chegaram de moto e levaram a cabo um ataque brutal contra homens e mulheres que trabalhavam nos campos em Kashobe", referiu Kallon, este domingo. "Pelo menos 110 civis foram mortos friamente e inúmeros outros feridos neste ataque", acrescentou.



Este é já o "ataque mais violento deste ano, contra civis inocentes", classificou o coordenador.



Os primeiros relatos, sábado, davam conta de 43 corpos encontrados "degolados". "É sem qualquer dúvida obra do Boko Haram que opera na área e que ataca frequentemente os agricultores", mencionou Babakura Kolo, líder de um grupo de auto-defesa pró-governamental.



Apesar das suspeitas, o comunicado da ONU não menciona o grupo jihadista nem a sua fação dissidente, o Grupo Estado Islâmico da Africa Ocidental, GEIAO, que têm multiplicado os atos violentos nesta região nigeriana, parcialmente sob seu controle.



O ataque deu-se numa zona de arrozais a menos de 10 quilómetros de Maiduguri, a capital do estado de Borno, epicentro da insurreição islamita. O mês passado, igualmente nos arredores da cidade, outros 22 agricultores haviam sido igualmente massacrados.

O ataque do fim-de-semana vitimou várias dezenas de trabalhadores rurais oriundos do estado de Sokoto, mil quilómetros a oeste, que se tinham deslocado a Borno para trabalhar nos arrozais.



O Presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, "condenou" sábado à noite em comunicado o "assassínio destes agricultores devotados ao seu trabalho, pelos terroristas". "Todo o país ficou ferido por estes homicídios insensatos", acrescentou.



O ataque coincidiu com o dia das eleições dos representantes e conselheiros regionais das 27 circunscrições do Estado de Borno, um escrutínio sucessivamente adiado desde 2018 por questões de segurança.



As agressões do Boko Haram e do GEIAO têm provocado milhões de deslocados, refugiados em campos protegidos pelo exército e aprovisionados pela ajuda alimentar mundial.



Se estas pessoas não regressarem às suas aldeias as autoridades receiam a eclosão na área de uma crise alimentar sem precedentes, pela falta de plantações e de colheitas.



As comunidades rurais estão "confrontadas com desafios indizíveis", reconheceu a ONU no seu comunicado. Contudo, acrescentou que, "ajudá-los a cultivar as suas terras e a reconstruir os seus meios de subsistência" é a única forma de evitar uma crise alimentar no estado de Borno.



