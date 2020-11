Pelo menos 11.000 etíopes refugiaram-se no Sudão em 48 horas para fugir de Tigray

Um balanço anterior da agência oficial sudanesa, Suna, apontava para mais de 8.000 refugiados.

"Até à data, o número de etíopes que entraram no Sudão é de 11.000", disse hoje Alsir Khaled, chefe da agência sudanesa para os refugiados na cidade fronteiriça de Kassala.

"Na região sudanesa de Hamdait, no estado de Kassala, o número de refugiados aumentou de 2.000 na terça-feira para 6.000 hoje e atingiu os 5.000 no estado de Gedaref", afirmou, sem mais pormenores.

A agência oficial referiu que 6.000 etíopes tinham chegado ao estado federal de Gedaref e 1.100 a Kassala. Na terça-feira, funcionários nestas duas regiões orientais do Sudão comunicaram a chegada de 1.500 refugiados.

Em resposta à emergência, os agricultores do estado de Gedadef começaram a recolher alimentos e a fornecer abrigo aos que chegavam, segundo uma fonte governamental citada por Suna, segundo a qual o número de etíopes refugiados no Sudão poderá atingir os 200.000.

Tigray é uma região separatista no norte da Etiópia onde Addis Abeba tem conduzido uma importante operação militar desde 4 de novembro.

O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, prémio Nobel da Paz de 2019, lançou a operação contra as autoridades do Tigray, a quem tinha anteriormente acusado de atacar duas bases do exército federal no seu território, o que é negado pelos separatistas.

O porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Babar Baloch, disse estar "preocupado com o impacto do conflito em curso" e também informou na terça-feira que "várias centenas de requerentes de asilo" estavam presentes em dois postos fronteiriços na zona.

A força aérea etíope lançou uma série de ataques às posições de Tigray, enquanto no terreno se diz que os combates de artilharia pesada se opuseram às tropas federais e às forças de segurança daquela região, especialmente no oeste.

A União Africana (UA) apelou na terça-feira ao fim das hostilidades na região do Tigray.

À cabeça da região, a Frente Popular de Libertação do Tigray (TPLF) tem desafiado durante vários meses a autoridade do governo federal de Abiy Ahmed.

Líderes na região de Tigray acusam-no de os ter gradualmente empurrado para fora do poder desde que se tornou primeiro-ministro, em 2018.