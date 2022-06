Pelo menos 12 mortos em novo ataque no nordeste da RDCongo

O ataque ocorreu apenas 48 horas após a Codeco se ter comprometido a cessar as hostilidades em todo o território e a participar nas conversações de paz lançadas pelo Governo congolês em Nairobi no passado mês de abril.

Os atacantes invadiram na segunda-feira à noite uma aldeia piscatória nas margens do Lago Albert - que faz fronteira com o vizinho Uganda - em território de Djugu, que faz parte da província de Ituri.

De acordo com fontes próximas do grupo rebelde, citadas pelos meios de comunicação locais, a Codeco nega o envolvimento no ataque.

Após quatro dias de diálogo, foi alcançado um acordo no sábado passado entre o grupo e os representantes da missão das Nações Unidas no país (Monusco) e as autoridades de Ituri.

"Decidiram cessar imediatamente todas as hostilidades em todo o país e declararam o seu compromisso de participar no processo de paz de Nairobi", disse Jean Baptiste Openji, coordenador da organização "Allez-y les FARDC" ("Vamos lá, FARDC"), que apoia as ações das Forças Armadas da RDCongo, à agência espanhola Efe.

A Codeco é um grupo rebelde pouco conhecido que nasceu em 2018 com o objetivo de lutar contra os abusos do exército congolês, embora tenha matado numerosos civis e multiplicado os seus ataques no último ano em Ituri.

A milícia é maioritariamente constituída pela comunidade agrícola Lendu, um dos grupos étnicos da região, e tem entrado em conflito por terra com a comunidade Hema, um grupo étnico de pastores da região.

Segundo o gabinete do alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a Codeco matou mais de 400 pessoas em 2021 e tornou-se a segunda milícia mais mortífera da região.

Um outro ataque foi perpetrado no domingo pelas Forças Democráticas Aliadas (ADF, na sigla em inglês) em Otomabert, na província de Ituri, no qual morreram pelo menos 27 pessoas, ação condenada pela União Europeia (UE).

As províncias de Ituri e Kivu do Norte estão em estado de sítio desde maio de 2021, medida que foi prorrogada em abril em plena forte polémica sobre supostos crimes contra a população cometidos por forças regulares da RDCongo e reclamações de políticos locais que não veem resultados quase um ano depois.

Perante esta situação, a RDCongo e outros países da região lançaram um processo de conversações com base em Nairobi aberto aos grupos armados ativos nesta região para tentar chegar a um acordo de paz que estabilize o leste do país, onde dezenas de milícias armadas operam.

Desde 1998, regista-se no leste da RDCongo um conflito alimentado por milícias rebeldes e ataques de soldados do exército, apesar da presença de Monusco, com mais de 14.000 soldados destacados.