Pelo menos 125 mortos devido a chuvas torrenciais na Índia

Numa altura em que as alterações climáticas afetam várias regiões do globo, o Estado indiano de Maharashtra foi atingido em julho pelas piores chuvas dos últimos 40 anos, com dilúvios que duraram dias.

Quatro deslizamentos de terra na região de Raigad e Ratnagiri provocaram 54 mortes, tendo pelo menos mil pessoas ficando presas em cima de edifícios e veículos devido à enchente.

Em Taliye, cerca de 160 quilómetros a sudeste da capital financeira Mombaça, 42 pessoas morreram no seguimento de deslizamentos de terra que arrasaram a vila, havendo dezenas de desaparecidos.

Simultaneamente, 27 pessoas foram mortas no distrito de Satara depois que várias casas terem sido arrastadas pelas águas, noticiou a comunicação social local, enquanto outras 20 pessoas morreram em circunstâncias idênticas nos distritos do leste de Gondia e Chandrapur.

Partes da costa oeste da Índia tiveram até 594 milímetros de chuva, com militares e autoridades da proteção civil a evacuarem áreas vulneráveis para que a água pudesse ser libertada das barragens antes que transbordassem, enquanto na estação montanhosa de Mahabaleshwar, a área bateu o seu recorde de precipitação diária.

Segundo o governo local, cerca de 90 mil pessoas já foram resgatadas das áreas atingidas pelas chuvas torrenciais.

Por outro lado, a principal rodovia que liga Mombaça e Bengaluru foi parcialmente submersa, o que significa que milhares de camiões e outros veículos pesados ficaram retidos durante mais de um dia.

Entre os que participaram na operação de resgate estão o Exército, a Marinha, a Guarda Costeira e a Força Nacional de Resposta a Desastres (Proteção Civil), informou o Ministério da Defesa, que utilizou helicópteros na ação de auxílio e ajuda.

Entretanto, o primeiro-ministro Narendra Modi escreveu, a propósito da catástrofe, no Twitter: "A situação em Maharashtra, devido às fortes chuvadas, está a ser acompanhada de perto e assistência está a ser fornecida aos afetados".

Na sexta-feira, as autoridades lançaram um alerta no estado de Telangana, no sul do país, depois que chuvas fortes terem provocado enchentes na capital do estado, Hiderabad, onde, segundo os especialistas, se registou a precipitação mais elevada em julho na última década.

As inundações na Índia são comuns durante a temporada de monções de verão, com fortes chuvas que em regra enfraquecem e debilitam as estruturas de edifícios, muitos deles frágeis ou mal construídos.

A devastação na Índia surge após fortes chuvas na China e na Europa Ocidental, bem como ondas de calor nos Estados Unidos e Canadá e um forte calor no Reino Unido, o que motivou novas apreensões sobre o impacto das alterações climáticas.