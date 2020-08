Pelo menos 13 civis foram mortos em alegado ataque de rebeldes na RDCongo

O ataque, de acordo com o ativista da sociedade civil local, ocorreu na cidade de Matiba, no território de Beni, província de Kivu do Norte, área próxima a uma base dos rebeldes.

Os ugandeses "estão aqui há alguns meses. Continuamos a informar às FARDC (Forças Armadas da RDCongo) e também à Missão das Nações Unidas para a estabilidade da República Democrática do Congo (MONUSCO), mas nada foi feito. E foi aqui que ocorreu o incidente" de sexta-feira, disse o ativista Kizito Ango, líder da sociedade civil local, por telefone à EFE.

"Os corpos das vítimas foram descobertos na manhã de hoje e logo enterrados", declarou Ango, estimando em 13 o número de mortos.

O porta-voz do exército congolês, major Mak Azukay, disse que foi "informado" do ataque e garantiu que o acampamento rebelde já havia sido eliminado.

"Esta base dos rebeldes já está destruída. Nós a localizamos e destruímos", disse Azukay.

"Ainda estamos no terreno e as pessoas terão que confiar em nós", acrescentou o oficial do exército.

Os ADF começaram a sua campanha violenta em 1996 no oeste de Uganda como uma resposta política ao regime do Presidente ugandês Yoweri Museveni, mas a pressão militar forçou a retirada do grupo para a fronteira com a RDCongo.

De lá, os rebeldes realizam incursões ao Kivu do Norte, principalmente para saquear e obter suprimentos.

O programa deste grupo rebelde é difuso, além de uma possível conexão com a organização jihadista Estado Islâmico e um repetido "modus operandi", que consiste em atacar e esconder-se graças a uma geografia montanhosa da região.

O nordeste da RDCongo está atolado há anos em um longo conflito alimentado por milícias rebeldes e ataques de soldados do exército regular, tudo sob o conhecimento da MONUSCO, que tem mais de 18 mil soldados destacados no país.