Pelo menos 13 mortos em choque entre autocarro e camião cisterna na Rússia

No acidente, que ocorreu esta madrugada a uma dezena de quilómetros da cidade de Zainsk, também ficaram feridas 15 pessoas, segundo as mesmas fontes.

Após o choque, o autocarro capotou e incendiou-se, adiantaram as fontes, acrescentando que entre as vítimas mortais há pelo menos duas crianças e vários feridos estão em estado grave.

Ainda se desconhecem as causas do acidente, mas o Ministério do Interior do Tartaristão abriu um inquérito por violação das regras de trânsito.