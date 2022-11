Pelo menos 13 mortos por soldados e "militares brancos"

A França e os Estados Unidos, bem como outros países ocidentais, acusam a junta maliana de se ter associado aos serviços da empresa de segurança russa Wagner nestas ações denunciadas.

Por outro lado, as autoridades do Mali negam e alegam uma cooperação com o Exército russo em nome da relação antiga entre os países.

"Domingo em Guelledjé, na província de Tenenkou (centro), os soldados malianos entraram em força com soldados brancos. Houve tiros e detenções. Contabilizámos pelo menos 13 mortos", declarou à AFP um eleito local, que falou sob condição de anonimato.

A informação foi confirmada por outro eleito local, também sob condição de anonimato.

Entre os mortos, "há uma mulher, a sua filha e a sua neta", acrescentou a mesma fonte.

Um morador de Guelledjé, por sua vez, indicou que "a aldeia foi atacada" porque "o Exército e os soldados brancos do [grupo] Wagner consideram que é uma localidade de `jihadistas`".

Já um funcionário da associação Tabital Pulakuu, que promove a cultura dos Fulani, uma das etnias malianas, revelou à AFP que "mais de 20 civis foram mortos e presos no domingo em Guelledjé", membros desta comunidade.

"Nem todos os Fulani são `jihadistas`. Os que foram mortos são civis inocentes", sublinhou.

Esta informação foi negada à AFP por uma fonte militar maliana, que "rejeitou categoricamente" estas acusações.

O Mali está mergulhado numa profunda crise de segurança, política e humanitária desde a eclosão da independência e das insurgências `jihadistas` em 2012 no norte.

A subsecretária de Estado dos EUA, Victoria Nuland, de volta do Sahel, referiu em 26 de outubro que a segurança deteriorou-se consideravelmente no Mali desde que a junta chamou, segundo os Estados Unidos e os seus aliados, mercenários do grupo Wagner em 2021.

Os soldados que tomaram o poder à força em 2020 no Mali afastaram-se recentemente dos aliados franceses e dos parceiros e voltaram-se para a Rússia.

As autoridades malianas afirmam ter invertido a tendência de segurança e ter dispersado os grupos `jihadistas`.

O Exército do Mali há muito que é acusado de abusos, inclusive pela missão da ONU implantada no país, acusações negadas pelas autoridades que garantem o respeito pelos direitos humanos e iniciar investigações se necessário, embora os resultados destas quase nunca sejam públicas.