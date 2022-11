Pelo menos 14 migrantes morreram em naufrágios no mar Egeu

"Treze corpos foram recuperados por barcos de patrulha da polícia portuária ao largo da ilha de Eubeia", onde um veleiro afundou na madrugada de terça-feira com 68 pessoas a bordo, dez das quais foram resgatadas, disse à agência de notícias AFP um porta-voz da guarda costeira grega.

Além disso, o naufrágio de um barco insuflável na ilha de Samos, no leste do mar Egeu, na noite de segunda-feira deixou um morto e sete desaparecidos, segundo as declarações de cinco sobreviventes, sublinhou ainda a guarda costeira grega.

As autoridades portuárias vão continuar as buscas para encontrar possíveis sobreviventes, segundo a mesma fonte.

Os dois barcos, que enfrentaram agitação marítima nesta zona oriental do Mediterrâneo, estavam a navegar a partir da costa turca, uma das portas de entrada para refugiados que tentam chegar à Europa.

Esta travessia perigosa entre a Grécia e a Turquia é muitas vezes fatal, levando os dois países vizinhos a acusarem-se em relação à responsabilidade por esses afogamentos.

Pelo menos 30 pessoas morreram em outubro em dois naufrágios de barcos de migrantes no Mar Egeu.

Durante os primeiros oito meses do ano, a guarda costeira grega relatou o resgate de cerca de 1.500 pessoas.

Grécia, Itália e Espanha estão entre os principais países de chegada de migrantes da África e do Oriente Médio que desejam chegar à União Europeia (UE).