Pelo menos 14 mortos em acidente de viação no Egito

"O acidente ocorreu depois de um miniautocarro ter colidido com outro veículo na autoestrada em Beni Sweif", informou o porta-voz do Ministério da Saúde Khaled Megahed num comunicado citado na noite de sábado pela agência de notícias chinesa Xinhua.

Segundo o mesmo responsável, 15 ambulâncias foram destacadas para o local e os feridos foram transportados para hospitais nas imediações.

Um acidente idêntico, há alguns dias, na mesma estrada fez 13 mortos.

O Egito tem uma elevada taxa de acidentes de viação, com as estradas a registarem anualmente milhares de vítimas nomeadamente devido à falta de sistemas de vigilância e fraca manutenção das vias e ao incumprimento das regras de trânsito.

No cômputo do ano passado, cerca de 14 mil acidentes rodoviários mataram mais de 5.300 pessoas e feriram mais de 18.600, de acordo com dados oficiais.

As autoridades do Egito indicaram que o número de acidentes de viação diminuiu 17,8% e que o número de mortes caiu 26,8% na primeira metade do ano face ao período homólogo de 2016.

Segundo as autoridades, o "erro humano" é responsável por 78,9% dos acidentes de viação no Egito, enquanto 13,8% ocorreram devido a problemas técnicos do veículos e 5,6% ficaram a dever-se a fatores externos como mau tempo ou fraca iluminação nas estradas.