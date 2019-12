Pelo menos 14 mortos em inundações no oeste do Uganda

Kampala, 08 dez 2019 (Lusa) - Pelo menos 14 pessoas morreram e várias continuam desaparecidas devido a inundações causadas pelo transbordar dos rios e pela forte chuva que dura desde sábado no distrito de Bundibugyo, no oeste de Uganda, informaram as autoridades.