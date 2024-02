Pelo menos 14 mortos na explosão de mina de grupo extremista na Síria

"Enquanto alguns residentes colhiam trufas no deserto de Raqqa, uma mina colocada por grupos terroristas explodiu, matando 14 cidadãos e ferindo oito em diferentes graus", disse o governador da região, Abdul Razzaq Khalifa, noticiou, no domingo, a SANA.

No sábado, cinco pessoas morreram na explosão de outra mina, também colocada pelo EI na zona de Uqribat, na região oriental de Hama, no noroeste do país, de acordo com a agência de notícias Europa Press.

Dados recolhidos pela organização não-governamental Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede em Londres, apontam que, nos últimos dez dias, pelo menos 31 pessoas foram mortas por este tipo de minas, colocadas por membros do grupo fundamentalista para impedir que os cidadãos recolham trufas.

Os cidadãos sírios deslocam-se frequentemente ao deserto para recolher trufas, devido ao elevado preço de mercado, que pode variar entre 200 mil libras sírias (cerca de 14 euros) e 500 mil libras sírias (cerca de 36 euros) por quilograma, tornando-se uma boa fonte de rendimento para famílias afetadas pela crise no país.