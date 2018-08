Pelo menos 14 pessoas morreram após incêndio em hospital de Taiwan

Lusa13 Ago, 2018, 07:38 | Mundo

O incidente ocorreu no sétimo andar do hospital Weifu, no distrito de Xinchuang, onde os bombeiros foram obrigados a resgatar 36 pessoas, 14 delas já sem sinais vitais, adiantou o Gabinete de Prevenção de Desastres do Ministério da Saúde e Bem-Estar.

A operação mobilizou 276 bombeiros, apoiados por 76 veículos, que conseguiram controlar o fogo em cerca de 50 minutos.

Os mortos são sete homens e sete mulheres.

A causa do incêndio é desconhecida e a polícia de Nova Taipei iniciou uma investigação para apurar o que esteve na origem do incidente.