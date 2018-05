Partilhar o artigo Pelo menos 15 mil pessoas retiradas devido a inundações no centro de Cuba Imprimir o artigo Pelo menos 15 mil pessoas retiradas devido a inundações no centro de Cuba Enviar por email o artigo Pelo menos 15 mil pessoas retiradas devido a inundações no centro de Cuba Aumentar a fonte do artigo Pelo menos 15 mil pessoas retiradas devido a inundações no centro de Cuba Diminuir a fonte do artigo Pelo menos 15 mil pessoas retiradas devido a inundações no centro de Cuba Ouvir o artigo Pelo menos 15 mil pessoas retiradas devido a inundações no centro de Cuba

Tópicos:

Estrada, Ferrovias Cuba, Trinidad Cabaiguán Fomento Yaguajay, Villa Clara Sancti Spiritus,