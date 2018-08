Pelo menos 15 mortos devido a despiste de um autocarro na Bulgária

Lusa25 Ago, 2018, 19:18 | Mundo

Segundo as primeiras informações oficiais, o condutor do autocarro perdeu o controlo do veículo durante uma tempestade, saiu da estrada, capotou e caiu num precipício.

Cerca de 20 ambulâncias foram enviadas para o lugar do acidente para ajudar a desencarcerar as pessoas que se encontravam no interior do autocarro.

O acidente teve lugar às 17h10 (15h10 GMT) de hoje e, segundo testemunhos, antes de capotar, o autocarro chocou com, pelo menos, quatro carros e incendiou-se.

Desconhece-se ainda o número exato de passageiros que seguiam a bordo do autocarro, que levava uma excursão para um mosteiro.