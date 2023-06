Pelo menos 15 mortos e 32 feridos em colisão entre três veículos no Mali

O Ministério dos Transportes do Mali disse o acidente envolveu dois veículos de transporte de passageiros que colidiram com um camião de dez toneladas que circulava no sentido contrário.

Os feridos foram transferidos para hospitais próximos, mas as autoridades, que abriram já um inquérito, não adiantaram o seu estado.

Dados preliminares indicam que o acidente terá sido provocado por excesso de velocidade ou por um dos motoristas ter adormecido ao volante.

Em agosto de 2021, uma colisão entre um autocarro e um camião na cidade de Zambugu, a cerca de 20 quilómetros de Cegou, no centro do Mali causou 41 mortos e 33 feridos.

Os acidentes rodoviários são numerosos no Mali, onde as más condições das estradas foram, no passado, uma fonte de tensão social.

As estradas continuam a ser o meio mais utilizado para transportar mercadorias e pessoas neste país da África Ocidental sem acesso ao mar.