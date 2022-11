Pelo menos 15 mortos em atentado bombista na Somália

As forças de segurança somalis disseram a meios de comunicação social que o ataque foi perpetrado por um bombista suicida, no exterior de uma base do exército, situada numa antiga fábrica de doces, na capital do país.

Na sexta-feira, as autoridades somalis anunciaram a morte de mais de 100 alegados membros do Al-Shebab em confrontos na região de Hiran, no centro do país.

A Somália está a enfrentar um aumento dos ataques por parte da milícia fundamentalista islâmica, tanto na capital como noutras zonas do sul do país, o que levou o Presidente, Hassan Sheikh Mohamud, a prometer um reforço das operações de segurança para fazer frente à ameaça.