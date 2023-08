Pelo menos 15 mortos em incêndio em pequena fábrica têxtil nas Filipinas

A maioria das vítimas parecia ser trabalhadores da fábrica e carpinteiros que estavam a dormir nos seus quartos quando o incêndio deflagrou esta manhã.

Alguns foram encontrados mortos num corredor fora dos quartos, incluindo o proprietário da fábrica e o filho, disse Nahum Tarroza do Gabinete de Proteção contra Incêndios filipino.

Três pessoas sobreviveram com ferimentos, depois de terem saltado do segundo andar da fábrica de dois andares em pânico, disse Tarroza. Os três feridos foram levados para um hospital.

Os bombeiros demoraram cerca de 14 minutos a chegar ao local, devido a inundações e engarrafamentos e depois de lhes ter sido dada uma morada errada, lamentou o mesmo responsável.

O fogo, que deflagrou num complexo residencial nos subúrbios da cidade de Quezon, no norte das Filipinas, foi extinto em duas horas. As causas do incêndio estão a ser investigadas.

A fábrica armazenava materiais combustíveis e têxteis utilizados na confeção de vestuário e também imprimia desenhos em roupa utilizada em promoções comerciais, disseram responsáveis locais.