Pelo menos 16 civis mortos em ataques com rockets no Darfur, segundo advogados

"Durante trocas de `rockets` entre o exército e as Forças de Apoio Rápido, 16 civis foram mortes em Nyala", capital do sul do Darfur, revelou o sindicato com base numa "primeira avaliação provisória".

Pelo menos um homem foi abatido por um `sniper`, refere o sindicato, acrescentando que, em abril, em El-Geneina, capital de Darfur ocidental, já tinham sido dizimados moradores e, desde então, dezenas de milhares fugiram para o Chade, a oeste do Sudão.

A guerra começou em Cartum em 15 de abril entre o general que comanda o exército e seu ex-número dois que lidera os paramilitares das Forças de Apoio Rápido.

No final de abril, o conflito atingiu o oeste do Darfur e depois o sul da região, matando pelo menos 3.000 pessoas, de acordo com um número amplamente subestimado.

Depois de El-Geneina, onde a ONU suspeita de "crimes contra a humanidade", os combates em Darfur, reduto das Forças de Apoio Rápido e teatro de uma guerra civil nos anos 2000, concentram-se agora em Nyala.

Os confrontos continuam também na capital e no sábado, pela primeira vez, os moradores relataram incursões da força aérea em aldeias no norte do estado de al-Jazeera, onde vivem centenas de milhares de deslocados e refugiados da guerra.

Se o conflito se alastrar para aquela área, essas populações seriam novamente forçadas a fugir e as equipas humanitárias que estavam a começar a ajudá-los teriam de relocalizar os seus escassos recursos.

No entender de especialistas, os dois lados pretendem ampliar o campo de batalha. "As Forças de Apoio Rápido tiveram vantagem em Cartum desde os primeiros dias e continuam a fortalecê-la", considera o centro de investigação do International Crisis Group.

O exército lançou uma grande ofensiva em 15 de julho, em particular nos subúrbios industriais do norte de Cartum, com bairros inteiros arrasados pelos aviões, "mas fracassou espetacularmente", acrescenta a organização.

Do lado oposto, as Forças de Apoio Rápido está a tentar assegurar os seus canais de abastecimento de homens e armas, tentando controlar a estrada que ligar Darfur a Cartum.

Representantes dos de ambos estão ainda na Arábia Saudita para uma hipotética retomada das negociações para um cessar-fogo, mas, na sexta-feira à noite, Cartum negou "qualquer informação que indique uma trégua próxima".