Pelo menos 16 mortos e dois feridos em acidente de autocarro no Peru

O acidente ocorreu por volta das 13:00 (19:00 em Lisboa), quando um veículo que transportava trabalhadores da empresa mineira de propriedade chinesa MMG Las Bambas capotou perto da comunidade de Huallpachaca, na província de Cotabambas, na fronteira entre as regiões andinas de Apurímac e Cusco.

De acordo com as primeiras versões do acidente, o autocarro, que estava a caminho da cidade de Cusco, caiu num abismo de aproximadamente 200 metros, o que causou a morte de 16 passageiros, incluindo o condutor do veículo.

Os dois feridos foram transportados para estabelecimentos de saúde na zona.

Polícia, ambulâncias e um helicóptero estiveram envolvidos nas operações de socorro no local.

A empresa Las Bambas manifestou "profundo pesar" pela morte de 16 funcionários, de acordo com um comunicado.

Todos os anos, cerca de três mil pessoas morrem e 55 mil ficam feridas em acidentes rodoviários no país, sobretudo colisões, de acordo com dados do Conselho de Segurança Rodoviária peruano.