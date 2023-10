Pelo menos 169 soldados israelitas mortos na guerra contra o Hamas

"Até hoje de manhã, tínhamos informado as famílias de 169 soldados israelitas que caíram nos combates", disse o porta-voz do exército israelita, Daniel Hagari, aos jornalistas, acrescentando que as famílias de 60 pessoas raptadas e levadas para Gaza também tinham sido contactadas.

"Isto mostra a dimensão dos combates na região. A intenção era conquistar o território, não apenas fazer uma incursão e regressar a Gaza. Há pessoas que ficaram no terreno. No último dia, matámos 18 terroristas", disse Hagari.

Israel está a recuperar da grande ofensiva de sábado do Hamas, que causou pelo menos 1.200 mortos em Israel, o ataque mais mortífero dos 75 anos de história do país.

Na Faixa de Gaza, o número de mortos subiu de 950 para 1.055, de acordo com um relatório revisto em alta na quarta-feira.

"Temos pelo menos 1.055 mártires e outras 5.184 pessoas que sofrem de vários ferimentos", afirmou hoje o Ministério da Saúde palestiniano.