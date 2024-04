Pelo menos 17 mortos e 41 feridos em acidente de viação no Paquistão

Os peregrinos seguiam num camião, na quarta-feira à noite, para um santuário, onde iam assinalar o Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadão, quando o veículo capotou numa ravina.

"O camião ia demasiado depressa e perdeu o controlo numa curva", disse à agência de notícia France-Presse o funcionário da região do Baluchistão Munir Ahmed.

O acidente ocorreu a 170 quilómetros de Hub, cidade do sul do Paquistão, "numa zona de difícil acesso, e os feridos foram transferidos para Carachi, mais a sul, na costa", acrescentou.

O médico do principal hospital de Hub Shaukat Jalbani indicou que "pelo menos 17 corpos foram levados" para a morgue, "mais de 40 pessoas ficaram feridas no acidente e a maior parte delas foi transferida para Carachi".

Os passageiros eram "peregrinos da região de Sindh a caminho do túmulo de Shah Noorani em Hub", disse Ahmed.

Todos os anos, os peregrinos das zonas circundantes visitam este santuário por ocasião do Eid al-Fitr, que assinala o fim do mês de jejum do Ramadão, cujas celebrações começaram na quarta-feira.

O número de mortes nas estradas paquistanesas é particularmente elevado, devido à existência de vias rápidas em mau estado, regulamentação pouco rigorosa e condução perigosa.

Os autocarros e camiões que transportam passageiros estão frequentemente cheios e o uso do cinto de segurança é pouco frequente. Os acidentes rodoviários com um só veículo são frequentes.