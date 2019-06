Pelo menos 18 mortos em despiste de autocarro na Venezuela

Lusa17 Jun, 2019, 07:25 | Mundo

O acidente ocorreu no domingo de manhã numa área rural do estado venezuelano de Zulia, o mais populoso do país, na fronteira com a Colômbia.

De acordo com um relatório, 14 pessoas morreram no local e 33 foram transferidas para o hospital Villa del Rosario, onde quatro acabaram por morrer.

Segundo os resultados preliminares da investigação, um pneu explodiu numa altura em que o autocarro viajava "a uma velocidade excessiva".

Testemunhas entrevistadas pelo jornal local Panorama relataram que o veículo transportava 47 passageiros sentados e 11 em pé.

O autocarro, de uma empresa privada de transporte de passageiros, ligava San Cristobal, no estado de Tachira, à capital de Zulia, Maracaibo, a segunda maior cidade da Venezuela.

Muitas estradas na Venezuela encontram-se num mau estado devido à falta de manutenção.