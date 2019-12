Pelo menos 18 mortos num tiroteio em prisão hondurenha

"Um total de 18 prisioneiros morreram ", disse o porta-voz da Força Nacional de Segurança Interinstitucional (Fusina), José Coello.

O tiroteio ocorreu entre as 16:00 e as 17:00, (22:00 e 23:00 de sexta-feira em Lisboa) entre os presos do centro penal Tela, o departamento caribenho de Atlántida, por motivos ainda desconhecidos.

Pelo menos vinte presos ficaram feridos, alguns gravemente, e foram levados para hospitais estaduais, onde recebem atendimento, acrescentou o porta-voz.

As autoridades investigam a entrada na prisão de armas usadas no confronto entre prisioneiros, acrescentando que as autoridades retomaram o controlo da prisão

O Poder Executivo declarou na terça-feira um estado de emergência no sistema penitenciário após vários episódios de violência nos últimos meses devido a problemas de segurança nas prisões.

Composto por cerca de 30 prisões, o sistema penitenciário hondurenho abriga cerca de 22.000 prisioneiros, quando a sua capacidade máxima é de 8.000.

A junta interveniente terá entre as suas funções a obtenção da normalização e funcionamento adequado dos centros penais, bem como nos centros de detenção de menores.