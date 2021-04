Pelo menos 20 mortos e três feridos após acidente em estrada no Egito

O acidente ocorreu na estrada do deserto oriental, na província de Asyut, no sul do país e a 320 quilómetros do Cairo, e as circunstâncias do acidente não foram esclarecidas até ao momento.

Segundo o porta-voz do Ministério, Khaled Muyahed, cerca de 36 ambulâncias foram ao local do acidente e transferiram os mortos e feridos para os hospitais públicos de Asiut e Al-Iman.

Este é um dos piores acidentes fatais ocorridos este ano no Egito, após 18 pessoas morrerem no mês passado quando uma camioneta colidiu com um camião ao sul do Cairo.

De 2015 a 2018, as mortes por acidentes de trânsito no Egito caíram 44,2%, de acordo com um relatório da agência de estatísticas oficial egípcia CAPMAS.

Mas, de acordo com o último relatório oficial CAPMAS, os acidentes de trânsito aumentaram em 2019 em 17,8% em comparação com 2018.

A cada ano, no Egito, mais de 10.000 pessoas morrem em acidentes de trânsito, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), devido às más condições das estradas, excesso de velocidade e o desrespeito das regras de trânsito.