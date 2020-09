Pelo menos 20 mortos em queda de avião militar na Ucrânia

"Vinte mortos e dois feridos graves", indicou o ministério em comunicado citado pela AFP.

O serviço do Estado para situações de emergência adiantou também que "as buscas por duas outras pessoas continuam", precisando que a bordo do avião seguiam 24 pessoas.

O acidente aconteceu perto de Kharkiv, no este da Ucrânia, esta noite, segundo informações do Ministério do Interior.