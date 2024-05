Pelo menos 20 palestinianos mortos em ataques israelitas em Gaza

“Recebemos 20 mortos e vários feridos depois de um ataque aéreo israelita ter atingido uma casa pertencente à família Hassan no campo de refugiados de al-Nuseirat, no centro de Gaza”, informou o hospital, citado pelo Guardian.

, informou também o diário Filastin. Além disso,, disseram fontes locais à agência de notícias palestiniana Wafa.O Serviço de Emergência Civil de Gaza anunciou, nas últimas horas, queNo sábado, tropas e tanques israelitas invadiram partes de um congestionado distrito no norte da Faixa de Gaza , matando e ferindo dezenas de palestinianos, testemunharam às agências médicos e habitantes.Há dois dias, as autoridades da Faixa de Gaza anunciaram a morte de quatro jornalistas numa série de bombardeamentos do exército israelita. Desde o início da guerra,O Ministério da Saúde do Hamas atualizou, no sábado, para 35.386 pessoas, o número de mortos na Faixa de Gaza desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas.Em comunicado, oA ofensiva militar israelita na Faixa de Gaza provocou mais de 35 mil mortos e perto de 80.000 feridos em sete meses, segundo dados do Ministério da Saúde do enclave, controlado pelo Hamas desde 2007.

O atual conflito foi desencadeado por um ataque sem precedentes do Hamas no sul de Israel, em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e duas centenas de reféns, de acordo com as autoridades israelitas.









C/agências