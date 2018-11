Pelo menos 20 polícias mortos no Afeganistão em ataque talibã

Lusa26 Nov, 2018, 09:19 | Mundo

Dadullah Qaneh, membro do conselho provincial de Farah, afirmou que quatro polícias, incluindo o chefe adjunto da polícia provincial, ficaram feridos no ataque, no domingo à tarde, perto do distrito de Lash wa Juwayn.

Um outro membro do conselho, Abdul Samad Salehi, indicou que as viaturas das forças de segurança dirigiam-se para o distrito para apresentar o novo chefe da polícia provincial que, de acordo com Qaneh, também morreu no ataque.

Os talibãs, que nos últimos anos passaram a dominar perto de metade do território do Afeganistão, reivindicaram o ataque.

Este ataque foi o último de uma série de atentados quase diários contra as forças militares e de segurança afegãs perpetrados pelos talibãs em todo o país.