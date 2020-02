Pelo menos 21 civis morrem em ataque no centro do Mali

Citadas pela agência espanhola Efe, fontes policiais e locais referem o ataque ocorreu durante a madrugada, na localidade de Ogossagou, quando um grupo de homens armados começou a disparar contra os habitantes, de etnia fula.

De acordo com as mesmas fontes, outras 20 pessoas estão desaparecidas, ao passo que dezenas de casas e lojas com alimentos foram saqueadas e queimadas.

Ogossagou volta a ser palco de um ataque mortífero, depois de em março do ano passado ter sido alvo de um ataque que matou cerca de 160 civis fula.

Através de um comunicado, a missão das Nações Unidas no Mali, a Minusma, confirmou o ataque, para o qual destacou uma força de reação rápida e apoio aéreo para resgatar os feridos e evitar novos ataques.

O líder da Minusma, Mahamat Saleh Annadif, disse ter ficado "chocado e indignado" com o ataque.

"Numa altura em que estávamos a receber desenvolvimentos positivos no norte do país, o que está a acontecer no centro é escandaloso. Condeno-o veementemente", referiu o responsável, acrescentando que "é urgente quebrar a espiral de violência nesta região".

De acordo com o documento, Mahamat Saleh Annadif indicou que a Minusma "está pronta para apoiar o Governo maliano em qualquer ação que possa aliviar a situação".

Além de enfrentar a presença de grupos `jihadistas`, o Mali é também cenário para vários confrontos étnicos entre fulas e dogons.