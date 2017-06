Pelo menos 21 feridos estão em estado crítico

Lusa 04 Jun, 2017, 16:55 | Mundo

A primeira-ministra britânica, Theresa May, visitou hoje no hospital King`s College, em Londres, alguns dos 48 feridos do atentado.

Os ataques na London Bridge e em Borough Market, em Londres, provocaram sete mortos. Os três atacantes foram abatidos.

Os feridos foram transportados para cinco hospitais londrinos e 36 continuam internados, 21 dos quais "em estado crítico", informaram os serviços de saúde.

No hospital King`s College estão 14 feridos, no hospital The Royal London estão 12 pessoas, no St Thomas estão hospitalizadas quatro, no University College Hospital estão cinco e no St Mary`s há uma pessoa, de acordo com os dados divulgados.