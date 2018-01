Pelo menos 22 mortos e mais de 30 feridos em duplo atentado na Líbia

RTP23 Jan, 2018, 22:14 / atualizado em 23 Jan, 2018, 22:42 | Mundo

Uma fonte da segurança, citada pela agência France Presse, informou que um primeiro carro-bomba explodiu quando as pessoas abandonavam a mesquita no bairro de al-Sleimani, no centro da cidade, enquanto um segundo carro explodiu cerca de 30 minutos depois na mesma zona, causando mais baixas entre as forças de segurança e civis.

A Líbia está mergulhada no caos desde a revolta popular que acabou com o regime de Moamer Kadhafi, em 2011.

Bengasi, que era um bastião da revolução da Líbia, tornou-se uma fortaleza de grupos jihadistas. A cidade tem sido particularmente afetada pela violência, que tem atingido as representações diplomáticas e as forças de segurança.

c/ Lusa