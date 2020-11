Pelo menos 22 mortos em ataque à Universidade de Cabul

"O ataque terrorista à Universidade de Cabul terminou com a morte de três terroristas. Infelizmente, neste ataque outras 19 pessoas foram mortas e outras 22 ficaram feridas", disse o porta-voz do Ministério do Interior, Tariq Arian, num comunicado.

Entre os mortos estão pelo menos dez raparigas, explicou posteriormente Arian à agência de notícias EFE, comemorando o resgate de centenas de universitários e funcionários durante as quase cinco horas de operação.

As forças de segurança esforçam-se agora para remover os explosivos não detonados na área.

Entre os feridos estão estudantes, professores, funcionários administrativos da universidade e um motorista de táxi, explicou à EFE o porta-voz do Ministério da Saúde Pública, Akmal Samsour, revelando ainda que, embora a maioria dos feridos tenham sido atingida por tiros, todos estão "estáveis".

Os agressores escolheram a primeira hora da manhã, no turno de maior frequência, para entrar na universidade, quando, segundo o porta-voz do Ministério da Educação Superior, Hanif Farzan, cerca de 15 mil pessoas estavam no campus entre alunos, professores e outros funcionários.

As redes sociais encheram-se de vídeos filmados por alunos com os telemóveis, que mostravam jovens de ambos os sexos a saltar muros para fugir do campus, enquanto tiros eram ouvidos ao fundo.

Os media locais transmitiram imagens da universidade, com corpos de estudantes espalhados pelas salas de aula e corredores.

Até agora, nenhum grupo insurgente assumiu a responsabilidade pelo ataque.

O principal porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, disse num breve comunicado que os combatentes do Emirado Islâmico (como os talibãs se autodenominam) nada têm a ver com o ataque à universidade.

As condenações pelo ataque a uma das principais instituições educacionais do Afeganistão foram imediatas, incluindo as do gabinete do Presidente afegão, Ashraf Ghani, ou da mais alta autoridade no processo de paz afegão, Abdullah Abdullah.

"Condeno veementemente o cobarde ataque terrorista contra a Universidade de Cabul. Atacar instituições de ensino é um crime hediondo. Os alunos têm o direito de estudar em paz. Vamos prevalecer sobre as forças do mal", disse Abdullah.

O representante da NATO para o Afeganistão, Stefano Pontecorvo, também condenou o ocorrido e lembrou que "este é o segundo ataque em 10 dias contra um centro educacional em Cabul", após o atentado contra um centro de estudos da minoria xiita Hazara que provocou 24 mortos, principalmente estudantes, e 57 feridos.

O Afeganistão também viu ações insurgentes contra universidades no passado, como a que ocorreu em outubro do ano passado na província de Ghazni, no sul, na qual 23 estudantes, a maioria mulheres, ficaram feridos depois que uma bomba explodiu num sala de aula.

Além disso, em agosto de 2016, na capital afegã, um ataque à Universidade Americana de Cabul, que durou dez horas, causou 17 mortos e 45 feridos.

O ataque de hoje acontece quando, desde setembro, decorrem em Doha negociações de paz entre representantes dos talibãs e do Governo afegão, que buscam encerrar quase duas décadas de guerra no Afeganistão.