Pelo menos 22 mortos em combates entre regime e `jihadistas` na zona noroeste da Síria

Pelo menos 22 combatentes morreram hoje no noroeste da Síria em confrontos entre as forças do regime sírio e `jihadistas`, apesar de estar em vigor uma trégua negociada há dois meses, divulgou hoje uma organização não-governamental (ONG) local.