Pelo menos 225 mortos no Maláui e 21 em Moçambique no regresso do ciclone Freddy

O número de mortos no Maláui causados pelo ciclone Freddy aumentou para 225, anunciou hoje o Governo do país, o mais afetado por este fenómeno que também causou danos e morte, por duas vezes, em Moçambique e Madagáscar.