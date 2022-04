Pelo menos 23 mulheres mortas em naufrágio no Nilo Azul no Sudão

Pelo menos 23 mulheres, incluindo 17 de uma mesma família, morreram no naufrágio de uma embarcação na sexta-feira no Nilo Azul, anunciaram hoje as autoridades do Sudão, atribuindo o acidente à sobrelotação do barco e a fortes ventos.