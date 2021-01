Pelo menos 23 pessoas mortas em operação policial em Caracas, na Venezuela

"Segundo fontes não oficiais, 23 pessoas morreram" durante uma operação realizada na sexta-feira e sábado pelas Forças de Ação Especial da Polícia Nacional (FAES) em La Vega, um grande bairro no oeste de Caracas, disse o diretor da organização não-governamental (ONG) PROVEA, Marino Alvarado, na rede social Twitter, descrevendo a operação como um "massacre".

Alvarado disse que a informação da ONG se baseava em fugas da polícia, testemunhos de familiares das pessoas mortas e artigos na imprensa local.

As autoridades não emitiram uma declaração oficial sobre o caso. No entanto, o diário Ultimas Noticias, próximo do Governo do Presidente, Nicolás Maduro, avançou com o número de 23 mortos, sem adiantar mais pormenores.

O responsável das FAES, Miguel Dominguez, publicou vídeos em redes sociais filmados em La Vega, nos quais se podem ver agentes encapuzados e fortemente armados a moverem-se entre casas rudimentares de tijolo e lata, que proliferam nas favelas construídas nas colinas que rodeiam Caracas.

No entanto, não forneceu qualquer informação sobre o que a ONG diz ter acontecido em La Vega. "Estamos a realizar rondas constantes a fim de garantir a segurança do nosso povo", escreveu apenas.

As Forças de Ação Especial da Polícia Nacional têm sido frequentemente acusadas de execuções extrajudiciais e outras violações dos direitos humanos.

Devido a estas acusações, a Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, a ex-Presidente chilena Michelle Bachelet, apelou à sua dissolução. Mas a unidade especial mantém o apoio total do Presidente Maduro.

De acordo com uma ONG local, o Observatório Venezuelano da Violência (OVV), há a registar cerca de 12 mil mortes violentas na Venezuela em 2020, uma taxa de 45,6 mortes por 100 mil habitantes, sete vezes superior à média mundial.

Mais de um terço destas mortes ocorreram durante confrontos com pessoal policial ou militar, de acordo com a mesma organização.

O Governo de Caracas tem afirmado que estas mortes resultam da "resistência à autoridade".