Pelo menos 24 civis mortos e 42 feridos em atentado suicida em Cabul

A explosão aconteceu pouco antes das 07h00 (3h30 em Lisboa) numa rua no Distrito Policial 3, no oeste da capital afegã, disse à agência Efe a porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish.



O porta-voz anunciou, na sua página de Facebook, que pelo menos 24 pessoas morreram e 42 ficaram feridas, "todas civis".



Segundo Danish, três veículos e 15 lojas foram também gravemente danificados pela explosão.



Apesar de o local onde a explosão aconteceu estar próximo de uma área residencial onde vivem dirigentes do Governo afegão, o atentado afetou sobretudo lojas e estabelecimentos situados dos dois lados da rua.



Até agora o ataque não foi reivindicado por nenhum grupo armado.

Mais de 26 mil mortos

Cabul tem sido palco de graves atentados nos últimos meses, incluindo o do passado 31 de maio com um camião carregado com explosivos, em que morreram 150 pessoas e mais de 300 ficaram feridas, tornando-se no mais sangrento ataque desde o início da invasão norte-americana no Afeganistão em 2001.



A missão da ONU no Afeganistão anunciou na semana passada que o conflito marcou um novo recorde de mortes de civis, com 1.662 mortos nos primeiros seis meses do ano, mais dois por cento que em 2016, incluindo um aumento nas mortes de crianças e mulheres de nove por cento e 23 por cento, respetivamente.



Desde janeiro de 2009, quando a ONU começou a contabilizar as vítimas civis do conflito afegão, foram registados 26.500 mortos e 49.000 feridos.