Pelo menos 24 feridos em ataque de Kiev com mísseis na Crimeia

O ataque ocorreu por volta das 03:00 (01:00 em Lisboa) e, apesar de as defesas antiaéreas terem sido ativadas, causou um incêndio no estaleiro naval de Svemorzavod, de acordo com o governador imposto pela Rússia em Sebastopol.

"De acordo com informações preliminares, o incêndio foi causado por um ataque com mísseis", escreveu Mijaíl Razvozhaev, na plataforma de mensagens Telegram.

Razvozhaev, que se deslocou ao local do incêndio juntamente com os serviços de emergência, referiu que, "em resultado do ataque, um total de 24 pessoas ficaram feridas, quatro das quais de forma moderada".

O responsável por Sebastopol, cujo porto acolhe a principal base da frota russa do Mar Negro, pediu aos cidadãos que não difundissem vídeos do "incidente" para "não ajudar o inimigo".

O estaleiro naval de Svemorzavod produz e repara navios para a frota russa do Mar Negro.

Nos últimos meses, a península da Crimeia e o porto de Sebastopol têm sido alvos frequentes de ataques ucranianos, de acordo com os relatórios de guerra das autoridades locais e do Ministério da Defesa russo.