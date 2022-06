Pelo menos 25 mortos em incêndio no Bangladesh

"Temos 25 mortos no incêndio, incluindo cinco bombeiro. O número deverá aumentar pois as chamas ainda não foram totalmente dominadas", declarou Hasan Shahriar.

O balanço anterior dava conta de dez mortos e cerca de 170 feridos no incêndio, que deflagrou depois de uma explosão no depósito de contentores, situado a cerca de 40 quilómetros do grande porto de Chittagong, pelas 21:30 de sábado (16:30 em Lisboa), tinha indicado o chefe dos bombeiros de Chittagong, Anisur Rahman.

Os bombeiros indicaram que centenas de pessoas estão a combater as chamas, uma hora depois do início do fogo. Vários contentores de produtos químicos explodiram, causando vários mortos e feridos entre os socorristas.

A explosão fez estremecer edifícios situados a vários quilómetros do local.

Entre os 170 feridos contam-se 40 bombeiros e dez polícias, de acordo com o chefe da polícia regional de Chittagong, Anwar Hossain.

O depósito continha vestuário no valor de milhões de dólares para exportar para países ocidentais, indicou o administrador do distrito de Chittagong, Mominur Rahman.