Pelo menos 26 feridos na Coreia do Sul devido a passagem de tufão

Lusa23 Set, 2019, 07:27 | Mundo

De acordo com o Ministério do Interior da Coreia do Sul, 250 voos tiveram de ser cancelados em 11 aeroportos na Coreia do Sul, de acordo com o Ministério do Interior da Coreia do Sul.

O tufão Tapah, que já tinha passado pelas ilhas do sul do Japão, trouxe chuvas e ventos fortes nas cidades e vilas do sul da Coreia no domingo e hoje.

O Ministério do Interior da Coreia do Sul informou que pelo menos uma pessoa ficou gravemente ferida. Alguns meios de comunicação sul-coreanos relataram três mortes, mas o ministério disse que nenhuma foi causada pelo tufão.