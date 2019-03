Pelo menos 30 mortos na Guatemala em atropelamento de veículo de transporte pesado

Lusa28 Mar, 2019, 07:48 | Mundo

"Elementos do Corpo de Bombeiros Departamentais relatam 30 pessoas mortas na estrada de Nahualá, Sololá, após serem atingidas por um veículo pesado de transporte", publicou o corpo de bombeiros do departamento de Sololá, na rede social Twitter.

Os bombeiros apontaram ainda que pelo menos 3 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Nacional de Sololá.

Até agora as causas do acidente são desconhecidas, acrescentaram as autoridades.