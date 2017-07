Pelo menos 31 feridos numa colisão seguida de incêndio de autocarro na Alemanha

RTP 03 Jul, 2017, 09:14 / atualizado em 03 Jul, 2017, 10:46 | Mundo

A polícia informou que várias pessoas ficaram gravemente feridas no acidente ocorrido perto de Muenchberg, na Baviera, mas sem adiantar detalhes. As autoridades dizem temer que várias pessoas tenham perdido a vida neste acidente, já que há pelo menos 17 desaparecidos.

O porta-voz da polícia local, Jürgen Stadter, admitiu aos jornalistas que o balanço deste acidente poderá ser grave. “Somos realistas e teremos ao final do dia vários mortes”, declarou à televisão alemã NTV, citado pela agência France Presse.



A polícia diz ter pouca esperança de encontrar com vida as pessoas que estão desaparecidas. As autoridades encetaram buscas no bosque junto à área do acidente, já que, num momento de pânico, poderia haver quem fugisse do local. No entanto, as buscas revelaram-se infrutíferas até ao momento.

Um porta-voz do governo alemão admitiu já que o acidente provocou vários mortos. Steffen Seibert disse em conferência de imprensa que “infelizmente, muitas pessoas- um grupo oriundo da Saxónia – perderam a vida neste autocarro em chamas”.

A porta-voz da polícia Irene Brandenstein disse que 46 pessoas e dois condutores estavam a bordo do autocarro.

Helicópteros e ambulâncias foram enviados para o local e a autoestrada A9 foi cortada nos dois sentidos devido ao acidente.

C/Lusa