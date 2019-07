Pelo menos 31 mortos em acidente de autocarro na Caxemira indiana

Lusa01 Jul, 2019, 07:29 | Mundo

O autocarro caiu numa ravina de 150 metros e embateu numa zona rochosa, ficando desfeito em vários pedaços.

As autoridades estão a investigar se na origem do aciente está uma falha mecânica ou a negligência do motorista.

Os sete feridos transportados para o hospital encontram-se em estado crítico.

A Índia tem as estradas mais mortíferas do mundo, com cerca de 150 mil mortos e 470 mil feridos todos os anos.

A maioria dos acidentes é atribuída à condução imprudente, e ao mau estado de estradas e veículos.