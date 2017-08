Pelo menos 31 pescadores mortos na Nigéria pelo grupo extremista Boko Haram

Lusa 08 Ago, 2017, 07:55 / atualizado em 08 Ago, 2017, 07:59 | Mundo

"O Boko Haram atacou as ilhas de Duguri e Dabar Wanzam e mataram 31 pessoas", disse Babakura Kolo, membro das milícias civis, à agência noticiosa francesa AFP.



"Catorze foram mortos em Duguri e 17 em Dabar Wanzam", detalhou.



Os pescadores da região de Baga vão com regularidade ao lago, por vários dias, a bordo de embarcações de madeira, explicou Musa Ari, membro de outra milícia que opera na zona.



Musa Ari também confirmou o ataque perpetrado no fim de semana naquela região devastada por anos de conflito, de acesso praticamente impossível e sem comunicações.



O alerta foi dado por Sallau Inuwa, um pescador de Baga, que se deslocou na segunda-feira à capital do estado de Borno, Maiduguri.



"Os combatentes dividiram-se em dois grupos", relatou à AFP.



Segundo a mesma fonte, os extremistas pouparam a vida de um pescador para o obrigar depois a transportar os corpos dos seus camaradas até Baga: uma ameaça com o objetivo de dissuadir todo o comércio e exploração do lago pela população civil.



O exército levantou recentemente as interdições de pesca no lago, permitindo aos habitantes das aldeias, que dependem em grande parte da ajuda alimentar para subsistir, abstecerem-se sozinhos.



Toda a atividade comercial foi proibida durante dois anos devido à suspeita de que os pescadores utilizavam esse lucrativo comércio como fonte de receita para o grupo.



Nenhuma fonte oficial ou militar comentou os novos ataques que se intensificaram nos últimos meses na região.



Apesar de o exército nigeriano ter recuperado o controlo de Baga em fevereiro de 2015, os arredores da cidade permanecem inacessíveis.



Os combatentes utilizam as ilhas que pontilham o Lago Chade como bases.



O lago Chade, situado entre a Nigéria, os Camarões, o Chade e o Níger, é palco há vários anos de ataques daquele grupo extremista que, em 2009, iniciou uma revolta no nordeste da Nigéria que já fez mais de 20.000 mortos e 2,6 milhões de deslocados.