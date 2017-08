Pelo menos 35 crianças morrem em três dias num hospital da Índia

Lusa 12 Ago, 2017, 10:40 | Mundo

O juiz do distrito Rajiv Rautela negou que a falha no fornecimento de oxigénio tenha causado as mortes, acrescentando que as crianças morreram de causas naturais, em Gorakhpur, no estado de Uttar Pradesh.

Os pais das crianças, no entanto, disseram que o fornecimento de oxigénio para a enfermaria terminou na quinta-feira à noite e as famílias dos pacientes receberam balões de oxigénio manuais para ajudar as crianças a respirarem.

Rautela disse que o hospital devia 6,8 milhões de rupias (89,6 mil euros) à empresa que fornece o oxigénio.

Algumas das crianças estavam a fazer tratamentos para a encefalite, uma doença que ataca muito as crianças e os jovens subnutridos, sendo arrasadora durante o período das monções.