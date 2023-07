Pelo menos 40 mortos após explosão em comício político no Paquistão

, disse à Reuters o polícia local Nazir Khan, acrescentando que a reunião de apoiantes e políticos do partido JUI-F, do clérigo e líder político Maulana Fazal ur Rehman, decorria nos arredores de Khar, capital do distrito de Bajur, quando ocorreu a explosão.As autoridades isolaram a área e advertiram para a possibilidade de o número de mortos poder aumentar ainda mais, uma vez que muitos dos feridos estão em estado crítico. Inicialmente, a polícia afirmou que tinham morrido 10 pessoas, mas o hospital local que está a receber as vítimas atualizou o número de mortos para 40.Rehman é considerado um clérigo pró-talibã e o seu partido político faz parte do governo de coligação de Islamabad.O ataque ainda não foi reivindicado, mas o grupo extremista Estado Islâmico (EI) opera nesta zona de fronteira com o Afeganistão.A reunião foi organizada num local perto de um mercado, onde montaram tendas devido ao grande número de apoiantes que compareceram., e estava a ser vigiado por voluntários do partido que estavam vestidos com trajes tradicionais e munidos de bastões.O chefe da polícia de Khyber Pakhtunkhwa, Akhtar Hayat Gandapur, disse à Reuters queO primeiro-ministro paquistanês, Shabaz Sharif, o presidente, Arif Alvi, e outros líderes já reagiram e condenaram o ataque, apelando às autoridades que prestem assistência aos feridos e às famílias das vítimas.

O Paquistão tem enfrentado um ressurgimento de ataques de militantes islâmicos desde o ano passado, depois de ter sido suspenso o cessar-fogo entre os partidos Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) e Islamabad.