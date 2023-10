Pelo menos 50 feridos em novo sismo no Afeganistão

"Cerca de 50 pessoas ficaram feridas no terramoto de hoje em diferentes zonas da cidade de Herat", disse à agência de notícias EFE um médico do Hospital Regional de Herat.

O abalo foi sentido na província de Herat, no noroeste do país, onde no passado fim de semana uma série de sismos destruiu várias aldeias, deixando mais de 4.500 vítimas no total.

As equipas de socorro continuam no local, na sequência dos devastadores sismos de sábado, nos quais morreram mais de 2.400 pessoas.

O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA) estimou que 12.110 pessoas, incluindo 1.730 famílias, tenham sido afetadas pelo terramoto de sábado em cinco distritos da província de Herat.